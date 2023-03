AEX richting ondergrens / Fed-rente naar 6%

Fed-president Powell heeft de beleggers weer op scherp gezet door te zeggen dat de inflatie alleen tot staan kan worden gebracht door de rente sneller en verder te verhogen.

En daarmee is een droom uit elkaar gespat. Terecht en werd tijd. De makten waren te veel speelbal geworden van de grillen van de verhalen die traders in de mark pompten. De inflatie van 6,4% is veel te hoog om te denken aan het einde van de periode van stijgende rentes. Het is al wel een stuk lager dan de 9,1% juni vorig jaar. We zijn dus op de goede weg, maar de delta van de daling neemt af. BlackRock denkt dat de Fed de rente wel eens zou kunnen verhogen tot 6% tegen 4,50-4,75% na de verhoging in februari.

De AEX is vandaag dan ook wat stoom aan het afblazen. Amerikaanse futures staan kwetsbaar hoger na de verliezen van gisteren van 1,7% voor de Dow en 1,3% voor de Nasdaq. Azië was overwegen lager. Nikkei +0,5%, Shanghai onveranderd, CSI 300 -0,4% en Hong Kong -2,6% met forse verliezen voor onder meer Country Garden Services (onderhoud vastgoed, -6,3%), Country Garden (vastgoed, -4,5%), Meituan (bezorgdienst, -4,3%) en Xiaomi (mobile, -4,3%).

AEX op weg naar ondergrens bandbreedte (744)

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18270 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht