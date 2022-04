AEX: risico en potentie in evenwicht

Het sentiment op de Europese aandelenmarkten zal sterk worden bepaald door traders.

We zien al enkele weken dat golfbewegingen van individuele aandelen bestaan uit een paar dagen omhoog om daarna weer onder druk te staan. Particuliere en professionele beleggers laten zich kennelijk niet zien. Traders bepalen de trend.

Een lichtpuntje is dat Brent vanmorgen beneden de 100 dollar stond met een verlies van 0,7% op 99,89 dollar. Er bestaat nog ruimte voor een daling naar 88 dollar.

Futures in de VS en Europa staan lager, voor wat het waard is in een tradersmarkt. Nikkei is onveranderd. Andere markten bewegen met beperkte winsten of verliezen rond het slot va gisteren. Euro/dollar 1,0858. Bitcoin/dollar -0,8% op 43.540. Duitse Bunds +0,03 op 0,6800% bij een onveranderd US Bonds van 2,6641%.

AEX: Risico en potentie in evenwicht

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17204 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht