AEX ruikt herstelbeweging

De aandelenmarkten blijven vandaag dicht bij huis. Geen opvallende verschuivingen aan het begin van de dag in Europa. China is beduidend hoger.

Amerika, Nasdaq +0,3%: DWS heeft de koersdoelen voor de meeste aandelenmarkten verhoogd, vooral omdat men verwacht dat de bedrijfswinsten de komende twaalf maanden met 5 tot 10 procent zullen stijgen. Of deze voorspelling ook echt uitkomt hangt vooral af van de ontwikkelingen in de Verenigde Staten en de geopolitieke situatie. Beleggingsstrateeg Björn Jesch: “Ons basisscenario voorziet in een zachte landing van de Amerikaanse economie en dat de economie in de VS na die landing weer geleidelijk sneller zal gaan groeien. Er zijn wel drie vereisten: het consumentenvertrouwen moet verbeteren na de presidentsverkiezingen, de renteverlagingen van de Federal Reserve moeten niet voor inflatievrees gaan zorgen en bedrijven die momenteel grote bedragen investeren in kunstmatige intelligentie moeten geen grote tegenslagen te verwerken krijgen en bedrijfsmodellen met hogere marges ontwikkelen. De grootste risicofactor zijn de geopolitieke factoren in het Midden-Oosten.”

Azië, Nikkei +0,4%, Shanghai +2,9%, Hong Kong + 3,3%: De Chinese economie groeide in het derde kwartaal van 2024 met 4,6% j-o-j, vergeleken met prognoses van 4,5% en een stijging van 4,7% in het tweede kwartaal. Het was de traagste groei sinds het eerste kwartaal van 2023, te midden van aanhoudende zwakte van onroerend goed, wankele binnenlandse vraag en handelsfricties met het Westen. In de eerste drie kwartalen van het jaar groeide de economie met 4,8%, vergeleken met China’s bbp-doelstelling voor het hele jaar van ongeveer 5%. De inflatie op jaarbasis in Japan daalde van 3,0% in de voorgaande maand tot 2,5% in september 2024, het laagste cijfer sinds april.

In Amsterdam staan Prosus, Randstad, ASML en Besi op een winst van meer dan 2%. Euro/dollar 1,0840. Brent +0,2% op 74,66 dollar.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

