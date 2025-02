AEX rustig richting weekeinde

De AEX is vrijdagochtend licht lager van start gegaan. Na vijftien minuten handelen stond de index 0,1% in de min op 937,63 punten. Na de cijferregen van de afgelopen dagen wordt het naar verwachting een rustige beursdag.

Bij de kleinere fondsen spoot Heijmans vanochtend bijna 9% omhoog. Het bouwbedrijf heeft een sterk 2024 achter de rug waarin de eigen outlook werd gehaald en is optimistisch gestemd voor 2025. Wel zijn er zorgen over de gevolgen van de stikstofproblematiek.

De AEX sloot gisteren 0,4% lager op 938 punten. Besi zag de omzet in het vierde kwartaal van 2024 met 2% dalen ten opzichte van een kwartaal eerder. De chipmachinefabrikant had zelf een stabiele tot licht stijgende omzetverwachting afgegeven, en ook analisten hadden op een stijging gerekend. Het aandeel liet een opvallende koersbeweging zien. Het bedrijf stond na publicatie van zijn cijfers bij het openen van de markten nog onderaan met een verlies van 10%. Dat werd in de loop van de uitgewist. Het bedrijf stond uiteindelijk met een plus van 0,3%.

Bij de verzekeraars ging NN Group 3,6% omhoog, terwijl Aegon juist 9,4% verloor. Beide bedrijven kwamen gisteren met cijfers. In de Midkap ging SBM Offschore liefst 13,4% omhoog. Het meldde recordcijfers over 2024.

De S&P 500 verloor gisteravond 0,4%. De Dow Jones leverde 1% in en de Nasdaq,0,5%. Walmart verloor flink, na tegenvallende vooruitzichten. Walmart rekent op een winst per aandeel van tussen de $2,50 en 2,60, lager dan waar Wall Street op rekende..Amerikaanse beleggers vrezen dat de consumenten in de VS de hand op de knip gaan houden.

“Op Wall Street werd de stemming gisteren gedrukt door tegenvallende cijfers en verwachtingen van Walmart (-6,5%), de grootste supermarktketen van de wereld. Walmart waarschuwde bij de presentatie van de kwartaalcijfers voor lagere verkopen in het lopende kwartaal en dus lagere consumentenbestedingen. Consumentenbestedingen zijn de belangrijkste pijler onder de (groei van de) Amerikaanse economie. Iets hoger dan verwachte ww-aanvragen en een sterker dan verwachte daling van de index van leidende indicatoren (-0,3% tegenover -0,1% verwacht), versterkten gisteren de negatieve stemming op de beurs in New York”, zegt Simon Wiersma van ING.

De Hang Seng index steeg vanochtend onder aanvoering van Alibaba met 3,3%. Alibaba presenteerde vrijdag goede kwartaalcijfers. De beurs in Shanghai ging 0,8% omhoog en de Japanse Nikkei index steeg met 0,2%..

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht