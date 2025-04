AEX: rustig wachten op voortzetting stijging

De Amerikaanse markten staan op het punt om de winsten van gisteren in te leveren. De Nasdaq en S&P staan lager in de voorbeurs, sterker dan de winstjes van gisteren van 0,6%. De aanhoudende tariefoorlog en de ontwikkeling van de wereldeconomie weerhouden een opgaande beweging. Morgen zijn de financiële markten gesloten vanwege 1 Mei.

China’s officiële NBS Manufacturing PMI daalde van 50,5 in maart naar 49,0 in april 2025 en miste de consensus van 49,8. Het was de zwakste lezing sinds december 2023 te midden van groeiende bezorgdheid over de impact van de aanhoudende China-VS.

De Nieuw-Zeelandse ANZ Business Outlook Index daalde scherp van 57,5 in de voorgaande maand naar 49,3 in april 2025 en bereikte daarmee het laagste niveau sinds juli 2024. De daling kwam te midden van wereldwijde marktturbulentie veroorzaakt door Amerikaanse tariefaankondigingen.

De detailhandelsverkopen in Japan stegen in maart 2025 met 3,1% j-o-j, een stijging ten opzichte van een neerwaarts herziene groei van 1,3% in de voorgaande maand, maar onder de marktverwachtingen van een stijging van 3,5%. Dit was de 36e maand op rij van expansie van de detailhandelsverkopen, waarbij stijgende lonen de consumptie bleven ondersteunen.

De industriële productie van Japan daalde in maart 2025 met 1,1% op maandbasis, waarmee een stijging van 2,3% in de voorgaande maand ongedaan werd gemaakt en de marktverwachtingen van een daling van 0,4% niet werden gemist, zo bleek uit flashgegevens. Het was de tweede daling tot nu toe dit jaar, te midden van bezorgdheid over Amerikaanse tariefbedreigingen.

Geschreven door: Eddy Schekman

