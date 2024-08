AEX schiet omhoog

De AEX is vanmorgen flink opgelopen met en winst van 1,7% op 923,10. Een nieuwe poging om de AEX over de 950 te tillen lijkt in de maak.

Het draait allemaal om ICT. Niet alleen in Amsterdam. Ook in de VS. Microsoft kan de groei van de clouddiensten niet aan, maar de groei van 29% is een fractie lager dan de 30% die analisten hadden verwacht. De stijging van de kwartaalwinst met 10% was wat hoger dan verwacht. In de nabeurs daalde de koers met 6%. Fundamenteel is dat niet te rijmen.

De rente is ook een aanjager voor de opgaande beweging. De Fed lijkt vooruit te lopen op een verlaging van de rente in september. De Bank of Japan heeft de rente met een kwartje verhoogd en zal het opkopen van obligaties halveren.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20033 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht