AEX schiet omhoog na goede cijfers ASML

De AEX is woensdag flink hoger geopend. Na vijftien minuten handelen stond de index 1,3% hoger op 910,21 punten. ASML publiceerde vanochtend goede cijfers over het afgelopen kwartaal.

Chipmachinefabrikant ASML heeft in het vierde kwartaal veel meer orders dan verwacht binnengehaald. Het bedrijf kreeg voor ruim €7 mrd aan nieuwe bestellingen, waar analisten gemiddeld rekenden op ongeveer de helft. De chipmachinefabrikant herhaalt de omzetverwachting voor dit jaar van €30 mrd tot €35 mrd. Het aandeel opende ruim 10% hoger. Ook andere chipfondsen deden het goed in de AEX..

“Zoals uit de positieve koersontwikkeling van vandaag blijkt, is de markt zeer tevreden over de resultaten van ASML. Na de zeer teleurstellende derdekwartaalcijfers was er veel nervositeit over de resultaten van vandaag. De verwachtingen van ASML voor 2025 blijven ongewijzigd”, zegt beleggersstrateeg Oskar Bernhardtsen van Saxo. “Het belangrijkste is dat de orderintake van ASML er met 7,1 miljard euro zeer goed uitziet. Dit bedroeg in het derde kwartaal slechts 2,63 miljard euro. Dus een kwartaalstijging van 169%. Omdat uit de cijfers van ASML blijkt dat de microchipmarkt nog steeds booming is, kan dit ook gevolgen hebben voor andere grote technologieaandelen zoals Nvidia of Broadcom.”

Ook verffabrikant AkzoNobel kwam vanochtend met cijfers. Hoewel de verfgigant afgelopen jaar meer verf en coatings verkocht dan vorig jaar, daalde het onderliggende resultaat. Het bedrijf wijt de daling grotendeels aan herstructureringskosten. Het aandeel verloor ruim 5%.

De AEX sloot gisteren met een winst van 0,4% op 898,41 punten. De AEX sloot daarmee net onder de 900-puntengrens. Chipmachinemakers ASMI en Besi sloten met een stevig verlies van bijna 4%. ASML daalde met 0,8%. Adyen was de grootste stijger met 3,3%. In de Midkapindex won Alfen fors en steeg met 12,5%. Het bedrijf maakte een batterijproject in Flevoland bekend.

Vandaag en morgen komen er rentebesluiten van zowel de Amerikaanse Federal Reserve als de Europese Centrale Bank.Verwacht wordt dat de Fed vanavond de rente ongewijzigd laat. Naar verwachting verlaagt de ECB donderdag wel het belangrijkste rentetarief, namelijk met 25 basispunten. De inflatie in het eurogebied zwakt steeds verder af richting de doelstelling van 2 procent en dat biedt de ECB ruimte voor meer renteverlagingen om de kwakkelende economie te stimuleren.

De S&P 500 index steeg gisteren 0,8%. De Nasdaq won 1,8% en de Dow Jones-index steeg 0,2%..Nvidia steeg 9%, na het forse verlies op maandag. “Nadat het stof rond de impact van DeepSeek een beetje was opgetrokken, stortten koopjesjagers zich gisteren op de aandelen die maandag het sterkst waren gedaald. De S&P 500-index klom 0,9% onder aanvoering van IT-aandelen (+3,6%) en aandelen uit de sector communicatiediensten. Dat zijn de sectoren die in onze beleggingsstrategieën vooralsnog overwogen zijn. Aandelen uit defensieve sectoren, zoals dagelijkse consumentengoederen (-1,5%) en nutsbedrijven (-1,4%), eindigden lager. De Nasdaq Composite-index steeg onder aanvoering van Nvidia met 2%”, zegt Simon Wiersma van ING.

Techbedrijven Meta, Microsoft en Tesla komen woensdag met cijfers. Meta en Microsoft investeren fors in AI.Donderdagavond is het de beurt aan Apple.

De Japanse beurs won woensdag 0,6%. De beurzen in Shanghai en in Hongkong bleven ook woensdag gesloten vanwege het Chinese nieuwjaar,

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht