AEX slaat aanval op 860 af (staffelend kopen)

De AEX heeft op 866,13 een positief signaal afgegeven. De vooruitzichten zijn goed.

Amerikaanse futures vrijwel onveranderd. Vermogensbeheerder DWS verwacht in 2025 een verdere stijging van de aandelenmarkten. “Amerikaanse aandelen gelden als het meest kansrijk. Ook Europese small- en midcaps zullen het beter doen bij een economisch herstel. Obligaties blijven in trek, met name investment-grade bedrijfsobligaties in euro’s, die een verwacht rendement van 4,7% bieden. Tegelijkertijd nemen de risico’s toe, vooral als de verwachte zachte economische landing en winstgroei in de VS uitblijven. Betere productiecijfers en dalende inflatie zullen volgend jaar het economisch herstel stutten, dat de groei in Europa op 0,9% raamt. De Amerikaanse economie zal profiteren van maatregelen van de nieuwe regering en een robuuste arbeidsmarkt.”

Nikkei +0,7%: De inflatie op jaarbasis in Japan daalde van 2,5% in de voorgaande maand tot 2,3% in oktober 2024, het laagste cijfer sinds januari. De kerninflatie bereikte met 2,3% het laagste punt in zes maanden, een daling ten opzichte van de 2,4% in september, maar boven de ramingen van 2,2%. Maandelijks steeg de CPI met 0,4%.

Shanghai -2,0%: De recente daling kwam doordat beleggers steeds onzekerder werden over de effectiviteit van de Chinese stimuleringsmaatregelen bij het stimuleren van de economische groei. De dreiging van hogere Amerikaanse tarieven op Chinese goederen onder de aantredende regering-Trump heeft de bezorgdheid over de economische vooruitzichten van China verder aangewakkerd. Zwaargewicht bedrijven boekten aanzienlijke verliezen, waaronder Hytera Communication (-7%), Sichuan Changhong (-4,2%), Grandma Advanced Materials (-6,2%), Shenzhen H&T (-0,6%) en China Greatwall (-3,3%). In het bedrijfsnieuws steeg de Chinese chipmaker Hua Hong Semiconductor met 6% na de aankondiging van een samenwerking met het Europese bedrijf STMicroelectronics.

Euro/dollar 1,0470. Bitcoin beukt tegen de 100.000 dollar. Brent onveranderd 74,23 dollar.

