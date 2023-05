AEX sluit ogen voor stijgende inflatie

De AEX gaat een lastige periode tegemoet. De opening is 0,5% in de plus op 767,95.

De index schuurt nu langs de bovengrens van de bandbreedte bij een redelijk sterk opgelopen RSI. Het schuren langs de bovengrens kan best enige tijd aanhouden, veelal met een matige stijging van de index. Een knallende beurs hoeft charttechnisch dus niet te worden verwacht, niet eerder dan na een hausse-vriendelijke correctie.

In Duitsland bedroeg de PPI over april 4,1%, het laagste niveau in 25 maanden maar wel fractioneel hoger dan de raming van 4,0% en een stijging op maandbasis van 0,3%. In Japan kwam in april de inflatie uit op 3,5% tegen 3,2% een maand eerder. De oplopende inflatie kan de opgaande beweging op de aandelenmarkten afremmen. De Europese Commissie voorspelt een groeipercentage van 1,1% voor dit jaar en 1,6% in 2024. Daarnaast zal de inflatie naar verwachting stijgen tot 5,8% in 2023 en 2,8% in 2024.

De Amerikaanse futures staan tot 0,2% hoger. Azië was verdeeld: Nikkei +0,8% en Hong Kong -1,5%. Brent +0,8% op 76.51 dollar. Euro/dollar 1,0775.

