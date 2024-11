AEX snakt technisch naar kentering

De Europese aandelenmarkten bieden weerstand tegen de koersdruk vanuit de VS door de lagere koersen voor tech. Verder is het wachten op de Amerikaanse Presidentsverkiezing en Amerikaanse banencijfers.

Nikkei -2,6%: De Nikkei 225 Index daalde met 2,63% en sloot op 38.054, terwijl de bredere Topix Index vrijdag met 1,9% daalde tot 2.644, waarmee de verliezen van de vorige sessie werden verlengd en de dalingen op Wall Street als gevolg van teleurstellende bedrijfsupdates van Microsoft en Meta Platforms werden weerspiegeld. Lokale aandelen kwamen ook onder druk te staan toen de yen opveerde na minder gematigde opmerkingen van de Bank of Japan en tekenen van afnemende prijsdruk in de VS. Een sterkere yen schaadt de winstvooruitzichten voor de Japanse exportzware industrieën. Vooral technologieaandelen werden hard getroffen, met aanzienlijke verliezen van Advantest (-4,4%), Disco (-3,7%), Tokyo Electron (-3,9%), Hitachi (-6,2%) en SoftBank Group (-5,6%). Bovendien daalden Lasertec en Renesas Electronics met respectievelijk 16,4% en 5,6%, na het rapporteren van zwakke kwartaalresultaten. Ondanks de verliezen van de dag sloten de benchmarkindexen de week af met kleine winsten, waarmee ze een reeks van dalingen van twee weken doorbraken.

Shanghai -0,24%: De Shanghai Composite daalde met 0,24% en sloot op 3.272, terwijl de Shenzhen Component vrijdag met 1,28% daalde tot 10.455, waarmee eerdere winsten werden teruggedraaid toen beleggers de economische vooruitzichten in China beoordeelden en een voorzichtige houding aannamen in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen volgende week. Uit een particuliere enquête bleek dat de productieactiviteit in China in oktober expansief werd, na een reeks stimuleringsmaatregelen die Peking had genomen om de groei te ondersteunen. Vooruitkijkend richten beleggers zich op het komende Nationale Volkscongres, gepland voor 4-8 november, waar mogelijke aankondigingen over schulden en fiscale initiatieven worden verwacht. Berichten in de media suggereren dat China een stimuleringspakket van meer dan 10 biljoen yuan zou kunnen overwegen om de economie nieuw leven in te blazen. Opmerkelijke verliezen werden geboekt bij verschillende bedrijven, waaronder Sichuan Changhong (-10%), Ofilm Group (-10%) en Jiangsu Hoperun (-11,7%).

Euro/dollar 1,0872. Brent +1,8% op 74,20 dollar: Deze verandering werd ingegeven door een rapport waarin werd gesuggereerd dat Iran zich mogelijk voorbereidt op een aanval op Israël vanaf Iraaks grondgebied in de komende dagen, waarbij mediabronnen aangeven dat de verwachte aanval drones en ballistische raketten zou kunnen omvatten. Beleggers bleven op hun hoede, vooral na de waarschuwing van de Israëlische militaire leider dat een “zeer harde” aanval op Iran zou volgen op verdere raketaanvallen. De olieprijzen werden ook ondersteund door de verwachting dat OPEC+ de geplande verhoging van de olieproductie, gepland voor december, met een maand of langer zou kunnen uitstellen. Bovendien zag China, ’s werelds grootste importeur van ruwe olie, de productie in oktober weer groeien, volgens zowel particuliere als officiële enquêtes, wat aangeeft dat de stimuleringsmaatregelen effect beginnen te sorteren.

Amerikaanse futures iets hoger: De Amerikaanse economie zal naar verwachting in oktober 2024 113.000 banen toevoegen, het traagste tempo in zes maanden, tegen 254.000 in september. De werkgelegenheid is waarschijnlijk beïnvloed door de orkanen Helene en Milton, evenals stakingen bij Boeing en hotels in Californië en Hawaï. Het werkloosheidspercentage zal naar verwachting stabiel blijven op 4,1%, waarbij de lonen naar verwachting met 0,3% maand-op-maand zullen stijgen, iets onder de stijging van 0,4% in september, waardoor de jaarlijkse stijging op 4% blijft.

Fugro, lagere omzet: Bodemonderzoeker Fugro heeft de omzet in de afgelopen drie maanden zien dalen door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten. Tegelijkertijd nam de vraag in Europa en Azië naar bodemonderzoek juist toenemen. Daardoor is de omzetdaling beperkt gebleven.

