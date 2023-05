AEX speldenprikje enthousiast

Het is weer een weinig inspirerende beursdag. De AEX staat met moeite 0,4% hoger op 753,78.

Er is echter een heel klein lichtpuntje. Meer dan een speldenprik is het niet, maar de index is bijna onzichtbaar boven de trendlijn gekomen en hetzelfde geldt voor de RSI. Zou die doorbraak dan eindelijk komen? Het is kwetsbaar.

Klein zijn ook de economische lichtpuntjes. De VK-economie is in Q1 met 0,1% gestegen tegen eveneens +0,1% in Q4. In Noorwegen is de economie in Q1 met 0,2% gestegen op kwartaalbasis na nul procent een kwartaal eerder.

De Amerikaanse markten staan in de voorbeurs een kwartje hoger. Vooral de Chinese markten waren lager. De afromende economie begint zich af te tekenen op de salarisstrookjes. Volgens Caixin Global zijn de salarissen in de effectenindustrie met 20% gedaald. Ook lagere inkomens voor de bankiers. Nikkei +1,0%. Shanghai -1,1% op 3.272. Op 3.400 is een zware weerstand ontstaan, waardoor nu een zijwaarts kanaal in de grafiek kan worden getekend van 3.400 aan de bovenkant en 2.900 aan de onderkant. Hong Kong -0,6%. Euro/dollar 1,0928. Brent -0,3% op 74,76 dollar.

