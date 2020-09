AEX staat 20 punten boven steun

De druk op de aandelenkoersen zal aanhouden. AEX nog 20 punten verwijderd van steun.

Econoom Stephen Roach, senior fellow Yale University, wordt niet langer uitgelachen om zijn eerdere voorspelling dat de dollar zal crashen, wat ook past in mijn charttechnische dat de euro/dollar op termijn zal stijgen tot boven de 1,40. Nu is de euro/dollar echter toe aan een charttechnische correctie. Deze heeft meer te maken met de handelspositie dan de verwachting van Roach dat de kans op een dubbelcijferige recessie van de Amerikaanse economie meer dan 50% is. De Fed heeft gisteren een oproep gedaan voor meer fiscaal stimulerende maatregelen. Echter, consumentenbestedingen zijn meer gebaseerd op de zekerheid van een inkomen dan op eenmalige impulsen. Daarom blijft de ontwikkeling van het coronavirus zo zwaar wegen.

Angst voor de ontwikkeling van de economie leidde gisteren in de VS opnieuw tot lagere koersen: Dow Jones -1,9% en Nasdaq -3,0%. De futures wijzen op een verdere daling. Europa zal vandaag de winsten van gisteren moeten inleveren. De AEX steeg gisteren met 1% en de DAX +0,4%. Azië vandaag beduidend lager: Nikkei -0,9%, Shanghai -1,3%, Kospi -2,3%, Hang Seng -1,9% en Australië -1,1%.

Ook op andere markten reageert de angst. Euro staat onder druk bij een euro/dollar van 1,1654 en een euro/yuan van 7,9556. Het is opvallend dat goud slechts 0,5% lager is op 1.854,60. Brent -1,2% op 41,28 dollar. Van een vlucht in obligaties is geen sprake. Duitse Bunds en US Bonds onveranderd op min 0,50% en 0,67%.

Voor de AEX (545,68) liggen steunniveaus op 525 en 480.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15318 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht