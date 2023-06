AEX staat beneden trendlijn

Beleggers twijfelen of de opgaande beweging zal doorzetten. Reden tot klagen hebben ze niet. De Euro Stoxx 50 is de afgelopen 12 maanden met 13% is gestegen.

Fundamentele en charttechnische krachten botsen met elkaar. Zo is een stijging van 13% over 12 maanden te weinig om een belangrijke correctie te mogen verwachten. Dat is meestal pas na een stijging van tussen de 25% en 30% over de afgelopen 12 maanden, waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat door de voortschrijding van de data het uitgangspunt van de beweging in een tussentijds dalletje kan liggen. De Stoxx 50 noteerde begin juni 4.270 en zou nu op 4.460 hebben gestaan bij een jaarwinst van 30%. Er is dus ruimte, wat wordt onderstreept door de stijgende trend; de stand van de index die beduidend boven de trend staat; en de stand van de RSI, die aangeeft dat de markt noch overbought noch oversold. Ik gok, zij het een beredeneerde, erop dat we de 3.800 van begin dit jaar als uitgangspunt kunnen nemen. In dat geval zou een succesvolle aanval mogen worden verwacht op de top van 4.560 uit 2007 en later die van 5.400 uit 2000.

De Amerikaanse futures zijn afwachtend met een lichte tendens tot hogere noteringen. Azië hoger: Nikkei +0,8%m Shanghai +0,3%, Sensex +0,1% en Hong Kong +0,5%. Euro/dollar redelijk stabiel op 1,0677. Brent +0,4% op 72,85 dollar.

AEX is beneden trendlijn gekomen.

