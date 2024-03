AEX staat bijna stil, is omslag nabij en China in perspectief

Beleggers hoeven er niet op te rekenen dat hun vermogen in aandelen vandaag meer waard zal worden. Koersen staan onder lichte druk.

Voor de AEX is in de afgelopen weken een zijwaartse beweging ontstaan op een hoog niveau. Veelal is dat een signaal dat een omslag nabij is, in dit geval een daling. Een mooie correctie genereert goede instapmogelijkheden, vermoedelijk vanaf een AEX van op z’n vroegst van 830.

China verwacht een economische groei van ongeveer 5% bij een inflatie van 3%, aldus de Chinese regering tijdens de periodieke bijeenkomst van de NPC, National People’s Congress. Sommige westerse economen zijn minder optimistisch. Vermoedelijk houden zijn te sterk vast aan de oude groei-impulsen van vastgoed en export terwijl het accent is verschoven van het vergaren van rijkdom naar welzijn. De Chinese overheid wil voor 139 miljard dollar een obligaties verstrekken om de economie te ondersteunen. Dat lijkt veel maar is nog geen 1% van het BNP. De obligaties zullen vooral een impuls betekenen als ze een economische hefboom hebben. De overheid wil 12 miljoen banen creëren buiten het stedelijk gebied. De defensie-uitgaven gaan met 7% omhoog. Menigeen zal dat zien tegen de achtergrond van de uitspraak dat China vastberaden is wat betreft een hereniging van Taiwan; in het verleden werd gesproken over een vreedzame hereniging. Dit is vrijwel zeker het enige dat voor spanningen met het Westen en onrust kan zorgen.

Markten

Amerikaanse futures staan lager. S&P -0,2% en Nasdaq -0,4%. Europa brokkelt af. DAX -0,3%, AEX -0,4%. Stoxx 50 -0,2%. Nikkei en Sensex vrijwel onveranderd. Shanghai +0,3%, CSI 300 +0,7%. Hong Kong -2,7% door de zwakke stemming voor de VS en de vooruitzichten voor de Chinese economie. Euro/dollar onveranderd 1,0850. Brent -0,6% op 82,32 dollar.

