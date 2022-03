AEX staat hoog in de bandbreedte

Het blijft chaotisch op de aandelenmarkten met grote uitslagen.

Weinig opbeurend is dat de NAVO-top in Brussel duidelijk heeft gemaakt dat China een sleutelpositie inneemt om Rusland tot de orde te roepen inzake de Oekraïne-oorlog. Meer sancties tegen de Russen lijken te volgen. Op het FD werd begin maart een verhaal gepubliceerd hoe Poetin een vergelijking maakt met een in het nauw gedreven rat die tot de aanval overgaat. Het is iets om te onthouden.

Azië werkt evenmin mee voor het ontwikkelen van een positief sentiment, waardoor Europa in de min opende. Vooral China is lager, oplopend tot 1,8% voor de CSI 300. Nikkei +0,2%, Sensex -0,5% en Hong Kong -2,4%. De zwakke stemming in China wordt veroorzaakt door lagere koersen voor de techaandelen nadat JD.com heeft aangekondigd voor 8,5 miljard HK dollar aandelen uit te geven. JD.com staat 14% lager.

Euro/dollar 1,1022. Rentemarkten zijn afwachtend. Brent -1,3% op 117,53 dollar.

AEX staat hoog in de bandbreedte

Top-5 AEX-aandelen met de laagste RSI: ING, Unilever, AkzoNobel, Prosus en Unibail Rodamco,

