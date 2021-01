AEX staat nog 22 punten boven ondergrens

De AEX is nog onvoldoende uitgeziekt om in te spelen op herstelbeweging.

Beleggers moeten vooral letten op de ontwikkeling van de RSI. De AEX begint pas koopwaardig te worden bij een RSI van minder dan 35, nu nog boven de 50. Bovendien staat de index nog te ver boven de ondergrens van de bandbreedte. Bij een AEX van 649,00 is dat 22 punten.

Dure aandelen

Adyen begint met een RSI van 36 bij een koers van 1.760 is de buurt te komen dat charttechnische signaal op groen kunnen gaan springen. AEX aandelen met een RSI van meer dan 60 zijn: ASMI, ASML, Aegon, Unilever, Relx, Galapagos, Unibail Rodamco en KPN.

De Amerikaanse economie is in Q4 met 4% gegroeid en de Franse is in dezelfde periode met 1,3% gekrompen. In Japan daalt het consumentenvertrouwen. Europa staat in de premarket tot 1% lager voor de DAX. Amerika overwegend lager in de premarket, Nasdaq -1%. Azië blijft onder druk staan. Nikkei -1,8%, Shanghai -0,7%, Sensex -0,2%, Hong Kong -0,4% en Australië -0,6%.

Euro/dollar 1,2108. Euro/yuan 7,8374. Bitcoin -2,7% op 32.583 dollar. Goud +0,5% op 1.848,60. Brent onveranderd op 55,52 dollar. Duitse Bunds +0,03 op min 0,54%. US Bonds onveranderd 1,05%.

Geschreven door: Eddy Schekman



