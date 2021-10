AEX staat onder druk

De aandelenkoersen staan onder druk. Het is een tradersmarkt met een negatief sausje.

Natuurlijk spelen ook fundamentele zaken. De angst voor inflatie blijft en dreigt om te slaan in stagflatie, een periode van relatief hoge inflatie bij een lage economische groei. VS minister van Financiën Yellen heeft gewaarschuwd voor de dreiging van een recessie als de staatsschuld van de overheid niet mag oplopen. In Duitsland slonk de orderontvangst met 7,7% op maandbasis tegen een raming van -2,1%.

Beleggers houden er steeds meer rekening mee dat een tweede Chinese projectontwikkelaar in de problemen zal komen. Het gaat om Fantasia Holdings. Het bedrijf heeft 206 miljoen dollar niet kunnen aflossen op een obligatielening.

Over Evergrande gaat het gerucht dat het 51% van haar vastgoedportefeuille zou verkopen aan Hopson Development Holding voor 4,4 miljard dollar. Als er geen oplossing komt voor 23/10 start een bankroetprocedure. Menig analist verwacht niet dat de Chinese overheid het zo ver zal laten komen. Een faillissement is echter wel een duidelijk signaal om een einde te maken aan de overheersende rol van sommige bedrijven. President Xi Jingping accepteert niet dat bedrijven hem de wet voorschrijven.

Europese en Amerikaanse indices staan tot 0,5% lager in de premarket. De Chinese markt is nog gesloten. Nikkei -1,0%, Hong Kong en Australië -0,6%. Euro/dollar 1,1578. Bitcoin +0,2% op 51,589. Goud -0,4% op 1.752. Brent +0,8% op 83,27 dollar. Duitse Bunds +0,03 op min 0,1590%. US Bonds +0,03 op 1,5606%. Het inflatiespook slaat toe.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

