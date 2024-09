AEX staat onderin de bandbreedte

De Europese aandelenmarkten gaan een mooie dag tegemoet onder aanvoering van de techbedrijven nadat in Japan het herstel voor deze sector is ingezet. Dat weegt zwaarder dan het rentebesluit van de ECB later vandaag.

De inflatie op jaarbasis in de VS vertraagde voor de 5e achtereenvolgende maand tot 2,5% in augustus, het laagste niveau sinds februari 2021 en onder de marktverwachtingen van 2,6%. In vergelijking met de voorgaande maand steeg de CPI met 0,2%, hetzelfde als in juli, en bijpassende prognoses. Ondertussen stabiliseerde de jaarlijkse kerninflatie zich op het laagste punt in meer dan 3 jaar van 3,2%, maar de maandelijkse graadmeter steeg tot 0,3%, boven de prognoses van 0,2%. Euro/dollar is 1,1018.

Brent +1,4% op 71,62. Brent ruwe olie futures stegen donderdag naar $71 per vat, waarmee ze losjes vasthielden aan de winsten van de vorige sessie, omdat de tegenvallers in het aanbod door de Golfstorm enigszins opwogen tegen de aanhoudende zorgen over de vraag. De aanlanding van orkaan Francine in het zuiden van Louisiana op woensdag leidde tot de sluiting van offshore-platforms in de Amerikaanse Golf van Mexico en verstoorde de raffinaderijactiviteiten langs de kust. Er wordt echter verwacht dat Francine snel zal verzwakken als het door Louisiana beweegt. Ondertussen behield de markt een bearish toon, omdat de bezorgdheid over de zwakke vraagvooruitzichten op het sentiment bleef wegen.

