De Amsterdamse beurs moet iets terrein prijsgeven. Het is wachten op de kwartaalcijfers. Eind deze week komen ze op gang in de VS.

Vandaag wordt een beetje ‘gegooid’ met aandelen. Adyen, Prosus en ING staan meer dan 0,4% in de min binnen de AEX. Besi en DSM staan 2,5% in de plus.

Analisten kijken momenteel vooral naar de ontwikkeling van de inflatie. Ze hopen dat het effect wordt opgevangen door de hogere inkomens waardoor meer bestedingsruimte is. In China was de inflatie in juni nul procent na +0,2% in mei. Twaalf maanden geleden bedroeg de inflatie nog 2,7%. Er is niet veel voor nodig om een snelle daling van de inflatie om te laten slaan in deflatie-angst. In Denemarken is de inflatie gedaald naar 2,5% in juni van 2,9% in mei.

Amerikaanse futures staan tot 0,4% lager. Azië is weinig inspirerend. Nikkei -0,6%, Shanghai +0,2%, Sensex +0,3% en Hong Kong +0,6%. Euro/dollar 1,095. Brent -0,9% op 77,80 dollar.

AEX staat onderin de bandbreedte.

Geschreven door: Eddy Schekman

