AEX staat op ondergrens (onbetrouwbaar)

De Europese aandelenmarkten zullen vandaag een herstelbeweging laten zien. In de premarket lopen de winsten op tot 0,5%.

De hoge volatiliteit van de aandelenmarkten komt uiterst onvolwassen over. Het wordt duidelijk in de hand gewerkt door computermodellen die reageren op parameters en niet echt om fundamentele ontwikkelingen. Bedenkelijk is de beweging van de beurs van Shanghai. Gisteren deed de beurs niet mee met de verkoopgolf en vandaag weet het de verliezen niet te beperken. Shanghai is 2,0% lager tegen een daling van de Hang Seng met 0,16% en een stijging van de Kospi met 0,66%. Euro/dollar is 1,0863. Euro/yuan is 7,6255. Goud -1,0% op 1.659,10. Brent +0,36% op 56,50 dollar. Duitse Bunds -0,004 op min 0,485%. US Bonds +0,017 op 1,394%.

De AEX (593,30) staat vrijwel op de ondergrens van de bandbreedte bij een RSI die als lokroep kan functioneren voor traders. Van een betrouwbaar herstel is nog geen sprake.

