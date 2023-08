AEX staat op Sell

De AEX is moeizaam hoger geopend met een winst van 0,4% op 740,84. De som van technische indicatoren van Trading View staat op ‘Sell’.

Beleggers zijn voorzichtig uit vrees voor uitspraken die centrale bankiers zullen doen tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in Jackson Hole. Men is bevreesd dat indicties worden afgegeven dat de rente voorlopig nog niet duidelijk naar beneden kan.

In Frankrijk blijft het economische klimaat verslechteren. De PMI kwam in augustus uit op 46,6 tegen een raming van 47,5. In Duitsland is de vergelijkbare index gedaald naar 44,7 in augustus tegen een raming van 48,3.

Amerikaanse indices staan in de premarket hoger, tot 0,7% voor de Nasdaq. Europa zoekt hoop bij de cijfers die Nvidia later vandaag publiceert. Stoxx 50 en Stoxx 600 +0,5%. Nikkei +0,5%, maar China flink onderuit: Shanghai -1,3% en CSI 300 -1,6%, wat een weerspiegeling is voor de vrees van de ontwikkeling van de economie. Euro/dollar 1,0824. Brent -0,5% op 83,61 dollar.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18847 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht