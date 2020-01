AEX staat slaapverwekkende dag te wachten

Voor vandaag hoeven de verwachtingen voor de Europese aandelenmarkten niet hoog gespannen te zijn.

Wall Street is vandaag dicht vanwege een feestdag. De ondertoon blijft positief, wat vooral moet worden toegeschreven aan een de echo van de ondertekening van het deelakkoord vorige week door China en de VS. In de premarket lopen de winsten op tot 0,2%. De AEX (615,57) blijft vastgekleefd aan de bovengrens van de bandbreedte.

Ook Azië nam vandaag een afwachtende houding aan. Nikkei +0,23, Shanghai +0,43%, Hong Kong -0,39%, Australië +0,25% en Kospi +0,89%. De Kospi probeert boven de highs van begin vorig jaar uit te komen. Euro/dollar 1,1095. Euro/yuan 7,6024. Goud -0,06% op 1.559,40. Brent +1,19% op 65,62 dollar. Door politieke spanningen in Libië worden pijpleidingen afgesloten. Duitse Bunds -0,003 op min 0,217%. US Bonds +0,16 op 1,825%.

