AEX staat slechts 2 punten boven de steun

De aandelenmarkten lopen warm op de mogelijk mooie kwartaalcijfers van Nvidia die vandaag bekend worden gemaakt. Markten staan iets hoger.

Nikkei onveranderd. De Japanse yen verzwakte woensdag opnieuw tot voorbij de 155 per dollar, omdat verbale interventies van de Japanse autoriteiten hun effectiviteit leken te verliezen. De markten kijken nu naar het niveau van 160 als een mogelijke trigger voor verder overheidsingrijpen, vergelijkbaar met de maatregelen die in juli werden genomen. Op economisch vlak toonden gegevens aan dat de Japanse export in oktober met 3,1% is gestegen, waarmee een daling van 1,7% in september werd omgebogen en de prognoses van een stijging van 2,2% werden overtroffen.

Brent +0,2% op 73,50 dollar. Waarmee ze de recente winsten ondersteunden als gevolg van de verhoogde geopolitieke risicopremie na escalaties in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rapporten gaven aan dat Oekraïne zijn eerste raketaanval op een Russisch grensgebied lanceerde met behulp van door het Westen geleverde wapens, terwijl president Poetin de nucleaire doctrine van Rusland uitbreidde om een atomaire reactie op conventionele aanvallen mogelijk te maken. De bezorgdheid werd echter weggenomen nadat de IAEA aankondigde dat Iran ermee instemde de verrijking van uranium van bijna-wapenkwaliteit te pauzeren, waardoor de spanningen in het Midden-Oosten mogelijk zouden kunnen afnemen. Bovendien suggereerden berichten in de media dat Hezbollah een Amerikaans voorstel voor een staakt-het-vuren met Israël accepteerde. Elders hervatte Equinor de gedeeltelijke productie in het Johan Sverdrup-veld, het grootste olieveld van West-Europa. Ondertussen toonden API-gegevens vorige week een scherpe stijging van 4,8 miljoen vaten in de Amerikaanse voorraden ruwe olie, veel meer dan de verwachte stijging van 0,8 miljoen vaten.

Amerikaanse futures rond 0,3% hoger. Het is wachten op de cijfers van Nvidia. De koers van het aandeel staat erg hoog in de bandbreedte. De koerstrend kan makkelijk omslaan naar een buiging.

De AEX staat slechts 2 punten boven de steun van 860. De bandbreedte loopt nu van 855 tot iets boven de 900.

