AEX staat te hoog in bandbreedte voor een stijging

Aandelenkoersen kunnen vandaag gemakkelijk onder druk komen te staan. Beleggers zullen de prijs moeten betalen van het dichtdraaien van de gaskraan in Rusland en de stijging van de olieprijs.

“Dat Rusland vanaf dinsdag weigert Nederland gas te leveren is niet acuut rampzalig voor ons”, aldus De Telegraaf. “Maar om serieuze gastekorten richting het najaar te voorkomen, moet staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) volgens energie-experts nu al het signaal afgeven dat hij bereid is het Gronings gasveld te heropenen. Laat hij dat na, dan ontstaan volgens hen extreme prijsstijgingen en serieuze risico’s op een recessie.” Vanmorgen is Brent +1,8% op 123,86 dollar. Gisteren sloot TTF Gas +1,3% op 87,99 euro en UK Gas +8,2% op 165,91 GBp.

Amerikaanse futures staan iets lager. Nikkei -0,3%. China hoger. Shanghai +0,8% en CSI 300 +1,3%. De Chinese PMI-industrie is uitgekomen op 49,6 in mei tegen 47,4 in april. De negatieve druk lijkt wat af te nemen. Euro/dollar 1,0743. Bitcoin/dollar +1,0% op 31.533. Rentes 2 cent hoger: Duitse Bunds 1,0650% en US Bonds 2,8350%.

