Bij Monex denken ze dat de Japanse Nikkei in de komende 12 maanden kan stijgen van de huidige 33.319 naar 40.000. Het is tekenend voor het vertrouwen dat beleggers in aandelen hebben.

Er bestaan geen vrees voor een snelle stijging van de rente. Een recessie zal niet heftig zijn. Het wordt weer als vanouds: kijken naar de kwartaalcijfers. Over nog geen 2 weken publiceert ASML de kwartaalcijfers.

De Amerikaanse futures staan lager. Ook Azië verlies terrein: Nikkei -0,3%, Shanghai -0,7%, Sensex -0,1% en Hong Kong -1,5%. In China is de PMUI voor middelgrote bedrijven gedaald naar 53,9 in juni van 57,1 in mei. Europese PMI-cijfers voor een positieve kentering van de markt zorgen als deze meevallen. Euro/dollar 1,0901. Brent -0,3% op 75,99 dollar.

AEX staat te hoog in de bandbreedte.

