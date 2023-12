AEX stabiel maar bitcoin +5%

De AEX begon vandaag met een klein stapje vooruit richting het jaareinde. Shell is de belangrijkste daler met een verlies van 1,9% op 29,80 euro. Wolters Kluwer is de belangrijkste stijger met een winst van 3,1% op 131,55 euro.

Eind deze week zal in de Verenigde Staten de aandacht worden gedomineerd door het Amerikaanse banenrapport, de vacatures van JOLT, de PMI-enquête van ISM Services en de voorlopige schatting van het consumentenvertrouwen in Michigan. Prognoses suggereren dat de niet-agrarische loonlijsten in november waarschijnlijk met 170.000 zijn gestegen, wat een versnelling laat zien ten opzichte van de 150.000 van de vorige maand. Tegelijkertijd zal het werkloosheidspercentage naar verwachting ongewijzigd blijven op het hoogste punt in 22 maanden van 3,9%, terwijl de loongroei naar verwachting zal vertragen tot 4%, het laagste niveau sinds juni 2021.

Dalende rente

De druk op de rente zorgt voor een hogere prijs van bitcoin met een winst van 5,1% op 41.645 dollar. De prijs staat duidelijk boven de weerstand van 39.000 dollar. Daarmee lijkt de weg vrij voor een opmars richting van 55.000 dollar.

Goud is nauwelijks hoger op 2.071 dollar. In de afgelopen 12 maanden is de prijs met 17% gestegen. Goud lijkt de zijwaartse bandbreedte te hebben verlaten. Doel is 2.300 dollar.

Markten

Amerikaanse futures staan 0,4% lager. Europa beweegt rond het slot van gisteren. Azië lager: Nikkei -1,1%, Shanghai -0,3% en Hong Kong -1,1%. Euro/dollar 1,0869. Brent -1,6% op 77,57 dollar.

Geschreven door: Eddy Schekman



