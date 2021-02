AEX stagneert. China nog interessant?

De opgaande beweging op de westerse aandelenmarkten stagneert. Is de Chinese beurs nog interessant?

De futures op de Amerikaanse beurzen zijn nauwelijks hoger, dus kwetsbaar. Duitsland en Nederland bewegen om het slot van gisteren. Veel beurzen in Azië zijn gesloten: Japan, China, Zuid-Korea en Taiwan. Euro/dollar 1,2158. Bitcoin/dollar 44.700. Goud -0,3% op 1.836. Brent -0,5% op 61,14 dollar.

Shanghai

Enige charttechnische zorg is ontstaan voor de Chinese beurs. Net als in de VS heeft de technologiesector in de vorm van CSI 300 het beter gedaan dan de index van Shanghai. Het verschil in ontwikkeling is medio 2019 ingezet en versterkt na het uitbraak van de coronapandemie. Sinds begin 2019 is Shanghai met 40% gestegen en is de CSI 300 verdubbeld.

Potentie

Momenteel worden veel rapporten geschreven over de extra potentie die de Chinese beurs biedt dan andere markten. Indicatoren zijn daardoor sterk opgelopen. Voor de CSI 300 ligt een zware weerstand op 6.000 (nu rond 5.808) met een potentie om na een doorbraak door te stoten naar 7.000. Voor Shanghai (3.655) liggen weerstanden op 3.750 en 4.000.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15759 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht