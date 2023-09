AEX start hoger, maar ECB bepaalt

De Europese aandelenmarkten zijn de nieuwe week hoger gestart.

In de AEX staan de financials op een winst van meer dan 1%. Prosus is de topper met een koersstijging van 2,4%. De AEX staat 0,8% hoger. Dat is evenveel als de stijging van de DAX. Amerikaanse futures staan hoger. Azië overwegend in de winst: Nikkei -0,4%, Shanghai +0,8%, Sensex +0,5% en Hong Kong -0,5%.

Het draait deze week in belangrijke mate om de inflatie en de rente. Katharine Neiss, Chief European Economist bij PGIM Fixed Income: “Tijdens de komende ECB-vergadering zal er waarschijnlijk een levendig debat plaatsvinden over de vraag of het beter is om een renteverhoging van 25 basispunten in september door te zetten of juist over te slaan. Hoewel de data uit het recente verleden pleiten voor verdere renteverhogingen, suggereren de toekomstindicatoren dat een pauze op dit moment verstandig kan zijn. Zo daalde de inflatie in augustus minder dan verwacht en blijft de kerninflatie boven de 5%. Met verdere opwaartse druk op de energieprijzen zal de inflatie waarschijnlijk langzamer dalen in de richting van de ECB-doelstelling van 2%. Toch zijn er zorgwekkende tekenen van afnemende economische activiteit. Door nu een pauze in te lassen, kan de ECB het effect van eerdere renteverhogingen evalueren en als verdere verhogingen nodig zijn, kunnen deze later in het jaar worden doorgevoerd.”

AEX is verder verwijderd van de bovengrens van de bandbreedte dan van de ondergrens.

