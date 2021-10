AEX start hoopgevend tijdens BeleggersFair

De Europese aandelenmarken zullen vandaag schoorvoetend omhoog gaan.

Het is in ieder geval een mooi begin van de BeleggersFair in Amsterdam, beter dan een naargeestige stemming met scherp dalende koersen. Toch moeten beleggers waakzaam blijven.

De Bank of England heeft gisteren gewaarschuwd voor een crisis die kan worden veroorzaakt door gebrek aan regulatie op het gebied van cryptovaluta’s. Er werd een vergelijking getrokken met de crisis van 2008. Bitcoin staat vandaag 3% hoger op 59.087 dollar bij een euro/dollar van 1,1609. Euro/yuan is 7,4705. Brent is +0,5% op 81,74 dollar.

Azië is vandaag hoger Nikkei +1,5%. Shanghai 50 +0,4%. CSI 300 +0,2%. Hong Kong 50 +0,7%. Australië +0,4%.

De AEX is op 790,84 niet ver meer verwijderd van de bovengrens van de bandbreedte van 802 op zowel dag- als weekbasis. De RSI staat veel te hoog om van een mooie koopwaardige markt te spreken.

Top-5 AEX-aandelen met hoogste RSI: Shell, IMCD, ING, NN en Aegon.

