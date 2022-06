AEX: stijgende koersen bij dreigende recessie

Een recessie dreigt. Toch stijgen de koersen van aandelen. Vreemd? Nee!

Over de waarschijnlijkheid en onvermijdelijkheid van een recessie hebben analisten en strategen al vele MB geschreven. Het kan dus eerder mee- dan tegenvallen. Bovendien zal in een periode van een recessie de centrale bank monetair gaan verlichten. Dat plaatst de agressieve uitspraken over de bestrijding van de inflatie met de rente in een ander perspectief. De centrale banken moeten renteruimte hebben om de economie ten tijde van een recessie een impuls te geven. De Chinese centrale bank heeft vandaag in 3 maanden niet zo’n grote impuls gegeven als de 100 miljard yuan die in het systeem zijn gepompt.

Het is positief dat de Amerikaanse markten vanmorgen in de premarket verder zijn opgelopen. Vrijdag liepen de winsten op tot meer dan 4%. Azië hoger. Nikkei +1,5%, Shanghai +0,8%, CSI 300 +1,3%, Sensex +1,2%, Hong Kong +3,25% en Australië +2,1%. Euro/dollar 1,0564. Duitse Bunds +0,01 op 1,4400%. US Bonds +0,02 op 3,1583%. Bitcoin/dollar +0,3% op 21.230. Brent onveranderd 113,19 dollar.

Scan belangrijke indices: Duitsland en Shanghai bieden meeste potentie

AEX voldoende ruimte voor verdere stijging

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17460 berichten van Eddy Schekman

2 reacties op “ AEX: stijgende koersen bij dreigende recessie ”

Terug naar het nieuws overzicht