AEX: stimulerende krachten

Aandelenmarkten zien onvoldoende reden om af te koelen. De meeste cijfers zijn te mooi om negatief te zijn, zo wordt geredeneerd.

In april staat de ING Beleggersbarometer op een index van 135 punten. Daarmee blijft deze vrijwel onveranderd ten opzichte van de 136 punten van vorige maand. Beleggers denken veelal hetzelfde over de economische situatie in Nederland, de eigen financiële situatie en de waarde van de eigen beleggersportefeuille als een maand geleden. Dit geldt zowel voor wanneer zij naar de toekomst kijken als wanneer zij terugblikken op de afgelopen maanden. Er is een uitzonderlijk hoge voorspelling gedaan voor de verwachte stand op de AEX. De verwachting voor juli is 886. Dit is hoger dan wat beleggers vorige maand voorspelden voor de maand juni (865).

Simon Wiersma, beleggingsstrateeg ING Investment Office: “Het is opvallend dat het beleggingsvertrouwen nog redelijk stabiel is. Gelet op de geopolitieke spanningen en de toegenomen onrust op de financiële markten, zou het me niet verrassen als de barometer volgende maand wat daalt. Wij denken overigens dat beleggers er goed aan doen om rustig te blijven. In het verleden heeft geopolitieke onrust slechts tijdelijk een effect op de beurzen gehad.”

De Amerikaanse futures staan flink hoger. De Nasdaq +1,2%, een aanwijzing dat vooralsnog de rentevrees in de koersen zit verdisconteerd. Europa tendeert naar een winst van 0,5-1,0%. De Bank of Japan heeft de rente ongewijzigd gelaten: Nikkei +0,8% en dollar/yen +0,5%. Shanghai +1,2%, Sensex -0,2% en Hong Kong +2.4%. Beleggers in China verwachten dat meer verruimende maatregelen zullen worden genomen om de economie een impuls te geven.

Euro/dollar 1,0737. Brent +0,5 op 89,59 dollar. Rente fractioneel lager: US Bonds-0,02 op 4,6840%. Duitse Bunds -0,0245 op 2,6065%.

