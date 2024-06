AEX: stoom afblazen

De Europese aandelenmarkten volgen vandaag niet de stijging van de Amerikaanse futures. Het wordt een dag van stoom afblazen. De Amerikaanse futures staan flink in de plus: Nasdaq +1,7% en S&P 500 +1,5%.

In de reguliere handel op donderdag daalden in de VS de S&P 500 en Nasdaq Composite respectievelijk 0,25% en 0,79%, waarbij beide benchmarks zich terugtrokken van recordhoogtes. Ondertussen won de Dow 0,77% voor zijn beste dag deze maand. Trading Economics: “Die bewegingen kwamen toen beleggers wat winst namen in hoogvliegende technologieaandelen op het gebied van kunstmatige intelligentie, zoals Nvidia (-3,5%), Apple (-2,2%), Broadcom (-3,8%), Micron Technology (-6%), Qualcomm (-5,1%) en Arm Holdings (-7,7%). Toch eindigden acht van de 11 S&P-sectoren hoger, aangevoerd door energie, nutsbedrijven en financiële instellingen. Beleggers kijken nu vooruit naar de laatste Amerikaanse PMI-metingen op vrijdag.”

Het beursoptimisme in Europa is niet zo groot als in de VS, wellicht doordat het gisteren zo goed is gegaan met winsten van rond de 1%. Azië overwegend lager. Nikkei onveranderd, Shanghai -0,2%, Sensex -0,2% en Hong Kong -1,6% vanwege de afname van de groei van krediet. Euro/dollar 1,0712. Brent onveranderd.

