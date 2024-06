AEX: tech bepaalt maar prins Constantijn waarschuwt

Tech trekt weer de beurskar en is bepalend voor het marktsentiment.

Gisteren steeg de Nasdaq met 1,3% bij een daling van de Dow van 0,8%. De S&P was 0,4% in herstel na een zwakke periode van 3 dagen. Tech blijft belangrijk en is de belangrijkste aandrijver om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Prins Constantijn vertelde op CNBC dat Europa het risico loopt zijn rol in kunstmatige intelligentie te beperken tot een regelgever, in plaats van een innovator. “Europa loopt het risico achterop te raken bij de VS en China op het gebied van kunstmatige intelligentie.”

Europa zal vandaag flink profiteren van het koersherstel van Nvidia en andere techaandelen. In de premarket staan de indices 0,5% hoger. Nasdaq future is +0,3%, Nikkei +1,2%, Shanghai +0,5%, Sensex +0,5%, Taiwan +0,3% en Hong Kong +0,3%. Euro/dollar 1,0700. Brent +0,4% op 85,40 dollar.

