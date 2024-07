AEX: tegenvallende groei China, aanslag Trump en bitcoin omhoog

De aandelenmarkten zullen in het teken staan van de tegenvallende economische groei in China en de aanslag op (ex)president Trump. Bitcoin staat hierdoor 3% hoger op 62.924 dollar.

De Chinese economie groeide in het tweede kwartaal van 2024 met 4,7% j-o-j, miste de marktprognoses van 5,1% en vertraagde ten opzichte van een groei van 5,3% in het eerste kwartaal. Het was de zwakste jaarlijkse stijging sinds het eerste kwartaal van 2023, te midden van een aanhoudende neergang van de vastgoedmarkt, een zwakke binnenlandse vraag, een dalende yuan en handelsfricties met het Westen. De laatste cijfers kwamen toen de communistische partij begon met het Derde Plenum, een belangrijk politiek evenement waarin waarschijnlijk verschillende hervormingsmaatregelen zullen worden gelanceerd, samen met aanbevelingen voor meer ondersteunende maatregelen om het herstel te stimuleren. In de eerste helft van 2024 groeide de economie met 5,0%. De regering mikt erop dat het bbp dit jaar met ongeveer 5,0% zal groeien. Alleen al in juni vertoonden de economische indicatoren een breed gedragen vertraging: de detailhandelsverkopen stegen het minst in 17 maanden en de groei van de industriële productie lag op het laagste punt in 3 maanden. Het werkloosheidspercentage in de steden bleef voor de derde maand ongewijzigd op 5,0% en bleef daarmee op het laagste niveau sinds november vorig jaar. Ondertussen toonden eerder vrijgegeven gegevens aan dat de export meer steeg dan verwacht, maar dat de import onverwacht kromp.

Beurs China versus groei bnp

Amerikaanse futures staan tot 0,3% hoger, mede door de hoop op meevallende kwartaalcijfers. Europa komt voorzichtiger uit de startblokken. Japan is dicht. China onveranderd. Honbg Kong -1,4%. Euro/dollar 1,0894. Brent onveranderd 85,04 dollar.

