AEX terug bij ondergrens bandbreedte maar nog niet beneden de 860

Het vertrouwen van beleggers in de financiële markten is de afgelopen weken opnieuw gedaald. Dat blijkt uit de maandelijkse beleggerspeiling van Saxo. Dat geldt niet voor de Verenigde Staten.

Na de overwinning van Donald Trump zijn beleggers juist heel positief geworden over Amerikaanse aandelen, al geven ze vaak ook aan hun beleggingsportefeuille niet te zullen aanpassen. “Het vertrouwen van beleggers in de financiële markten daalde afgelopen maand van 3,5 begin oktober naar 2,3 begin november op een schaal van -15 tot 15. In september lag dat nog op 2,9. Het sentiment rond de AEX is daarentegen iets positiever geworden. Beleggers verwachten gemiddeld een groei van 1,7% in de komende maand. Dat was vorige maand nog 1,4%. De vooruitzichten voor de S&P 500 laten een nog veel positiever beeld zien: van 1,7% groeiverwachting in oktober naar liefst 3,5% in november.”

De Amerikaanse futures staan iets lager. De inflatie op jaarbasis in de VS versnelde tot 2,6% in oktober 2024, tegen 2,4% in september, het laagste percentage sinds februari 2021. Het is de eerste stijging van de inflatie in zeven maanden. De kerninflatie bleef als verwacht stabiel 3,3%.

De Shanghai Composite daalde met 0,3% tot onder de 3.430, terwijl de Shenzhen Component donderdag met 1,2% daalde tot 11.220. Het sentiment was voorzichtig omdat beleggers de mogelijke impact van het handelsbeleid van de Amerikaanse president-elect Donald Trump en de benoeming van anti-Chinese figuren op de Chinese economie en markten bleven afwegen. Bovendien maakten de laatste steunmaatregelen van Peking om de worstelende economie te ondersteunen geen indruk. Ondanks dat het ministerie van Financiën woensdag fiscale stimulansen voor woning- en grondtransacties onthulde, bleef de markt onder de indruk. Technologieaandelen leidden de neergang, met opmerkelijke verliezen van iFLYTEK (-0,9%), China Greatwall (-9,1%), Dawning Information (-4,9%), IEIT Systems (-5,9%) en Ofilm Group (-2,8%).

Nikkei -0,5%. Een zwakkere yen ondersteunt de winstvooruitzichten voor de exportgedreven Japanse industrieën en stimuleert carry trades, waarbij beleggers in yen lenen om te investeren in hoger renderende activa. De aandacht gaat nu uit naar de publicatie van vrijdag van de bbp-gegevens over het derde kwartaal, die meer inzicht zouden kunnen geven in de economische vooruitzichten van Japan. Financiële aandelen leidden de rally van de dag.

