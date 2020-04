AEX terug naar 475

Opnieuw zal de AEX worden geconfronteerd met een aanval op de 475.

Aandelenmarkten blijven grillig. Aanvallen op weerstanden als de 475 voor de AEX worden ingezet. Ze lijken succesvol te verlopen, maar doorbraken weten nog geen stand te houden. Vandaag zal de AEX net als andere indices met rond de 2,5% naar beneden gaan. De futures op de DAX en Dow staan eveneens lager.

Het blijft draaien om de coronacrisis. Volgens VS-president Trump kunnen 100.000-240.000 Amerikanen aan de longziekte overlijden. De economische chaos is groot, maar lockdowns blijven noodzakelijk zolang er nog geen vaccin is. Koopjesjagers moeten dat in hun achterhoofd houden bij elke actie. De RSI voor de AEX is bezig met een krachtige opmars. Gecombineerd met de dans op de 475 lijkt dat niet veel goeds te voorspellen.

Ook Azië onderuit. Nikkei -1,9%. De PMI-industrie daalde naar 49,2 in maart van 47,8 in februari. Shanghai +0,3% en Hong Hong -1,0%. De PMI-industrie voor middelgrote bedrijven was 50,1 in maart tegen 40,3 in februari. Kospi -0,9%, Sensex -1,8% en Indonesië +0,5%.

Euro/dollar 1,1021. Euro/yuan 7,8203. Goud +0,6% op 1.586,30. Brent -0,9% op 25,77. Brent werd het eerste kwartaal 66% minder waard. Duitse Bunds onveranderd op min 0,53%. US Bonds -0,02 op 0,65%.

