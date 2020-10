AEX test steun tijdens BeleggersFair

De beleggers in de AEX krijgen vandaag te maken met tegengestelde krachten. Gouden Tips tijdens de BeleggersFair en negatieve reacties op kwartaalcijfers.

De BeleggersFair wordt dit jaar online gehouden. Geef uw kennis én vermogen ook online een boost. Plenaire sessies, masterclasses en Gouden Tips helpen u om zich te verrijken.

De BeleggersFair wordt gehouden tegen de achtergrond van een bijna traditionele oktoberstorm op de aandelenmarkten. Koersen staan dan vaak onder druk als aanloop naar hogere niveaus. Dit jaar kan het anders uitpakken vanwege de onzekere ontwikkeling van het coronavirus. Hierdoor ontstaan twijfels over de groeimogelijkheden van economie en bedrijfsleven. In ieder geval lijkt de ECB klaar te staan om extra maatregelen te nemen om de economie te steunen. Dat neemt niet weg dat de techsector wat van haar hoge waardering moet inleveren.

Tech verliest

Twitter, Apple en Amazon hebben geen slechte kwartaalcijfers gepubliceerd. Toch zijn de reacties in de nabeurs negatief: Apple -5%, Amazon -2% en Twitter zelfs -18%. Apple gaat een steeds dominantere positie innemen met eigen streamingdiensten, games, eigen chips en een eigen zoekmachine. Dit kan zich gemakkelijk tegen de onderneming kan keren. In China is duidelijk te merken dat Apple niet meer zo gewild is. Uit de kwartaalcijfers blijkt dat de omzet uit Groter China is gedaald van 11,1 miljard dollar naar 8,0 miljard dollar. Vrienden zeggen tegen elkaar: “Neem toch Huawei!”. Bedreiging van de groei van Twitter weegt eveneens zwaarder dan de meevallende kwartaalcijfers.

De Amerikaanse economie groei het afgelopen kwartaal met 33,1% na een daling van 31,4% in Q2. Het betekent wel dat de economie nog 9% beneden het niveau van Q1 staat. Amerikaanse futures staan tot meer dan 1% in de min. Azië is lager. Nikkei -0,8% en Kospi -1,1%. Shanghai en Australi -0,1%.

AEX test steun

De koersdruk op de techsector leidde tot lagere futures op de Amerikaanse indices in de nabeurs. De terugtrekkende beweging uit de techsector is een aanwijzing dat beleggers extra voorzichtig zijn geworden en het niet langer als veilige haven zien. De AEX (534,43) staat beneden de vorig low en is bezig om de steun van rond de 535 te testen. Bij een succesvolle aanval kan de AEX dalen naar de volgende steun van beneden de 490.

