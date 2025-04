AEX toe aan een paasreces

De AEX is toe aan een paasreces. Verwacht vandaag en morgen zo vlak voor een lang weekeinde doorbraken, eerder een paar dagen van winstnemingen.

De voorzienig die Nvidia treft hakt erin. Het gaat om 5,5 miljard dollar geleverde processoren aan China. Het gaat om de H20-chip die gebruik maakt van de oudere Hopper-architectuur. Dat mag zo zijn, maar het treft Nvidia wel. In de voorbeurs staat het aandeel 7% lager. In de premarket staat de Nasdaq -2,4% en S&P -1,5%. Nikkei -1,4%. Shanghai -0,6%. TradingEconomics: “De Chinese economie groeide in het eerste kwartaal van 2025 met 5,4% j-o-j, waarmee het hetzelfde tempo aanhield als in het vierde kwartaal en de consensus van 5,1% overschreed. Het bleef het sterkste jaarlijkse groeipercentage in 1-1/2 jaar te midden van de aanhoudende stimuleringsmaatregelen van Peking. De escalerende handelsspanningen met de VS hebben de vooruitzichten echter snel vertroebeld, wat Peking ertoe heeft aangezet nieuwe steunmaatregelen te overwegen.”

AEX staat hoog in de bandbreedte (dagbasis)

