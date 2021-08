AEX toont moeite met 800

De AEX neemt vandaag een afwachtende houding aan.

Het openingsverlies voor de AEX van 0,2% is niet schokkend. Beleggers wachten op de publicatie van de notulen van de Fed. Schokkende zaken worden niet verwacht.

Het ontbreekt de markt aan een duidelijke richting. ING -1,2% en ASR +0,2%.Adyen -0,6% en ASMK +0,1%. Prosus is binnen de AEX de belangrijkste stijger met een winst van 1,7%. Dat is meet technisch dan fundamenteel.

Punt van lichte zorg is de ontwikkeling van de economie. Afkoelende groeicijfers in China. In Japan daalde orderontvangst voor nieuwe machines voor het eerst in 4 maanden met 1,5%. In het VK is de inflatie gedaald naar 2,0% in juli van 2,5% in juni.

Azië is overwegend hoger. Nikkei +0,6%, Shanghai +1,1%, CSI 300 +1,2%, Hong Kong +0,3% en Australië onveranderd. Euro/dollar 1,1726. Euro/yuan 7,6016. Bitcoin +0,9% op 45.101, goud +0,3% op 1.792 en Brent +0,7% op 69,47 dollar. Rentes zijn iets lager.

De AEX (770,79) weet de stijging van de bovengrens van de bandbreedte niet bij te benen. De bovengrens heeft een aanval op de 800 afgeslagen.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

