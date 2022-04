AEX toont onvoldoende kracht (+scan aandelen AEX)

Beleggers moeten niet te veel waarde hechten aan de herstelbeweging die gisteren in de slotfase van de Amerikaanse markten is ingezet. Het gaat om vandaag.

Daarmee is niet gezegd dat de AEX geen potentie heeft voor een herstelbeweging. De index is beneden de ondergrens van de bandbreedte gekomen. Toch is de mark niet extreem oversold. Daar komt bij dat de trend nog in een omslagfase zit naar een daling.

Amerikaanse en Europese futures staan rond de 0,3% in de plus in de premarket. Dat is onvoldoende. Voor een overtuigende herstelbeweging is vandaag een winst nodig van minimaal 1% voor de AEX. De winst van de Aziatische markten zijn onvoldoende om aan een kentering te denken. De winsten zijn mooi, maar charttechnisch niet overtuigend. Nikkei +0,6%, Shanghai +0,9%, CSI 300 +1,4%, Sensex +1,4%, Hong Kong +1,9% en Australië -1,9%.

Euro/dollar -0,7% op 1,0728. Euro/yuan -0,1% op 7,0317. Brent +1,2% op 103,57 dollar. Het is een technisch herstel. Bitcoin/dollar +2,4% op 40.586. Duitse Bunds -0,12 op 0,8480%. US Bonds onveranderd 2,8525%.

AEX-aandelen op volgorde van meeste risico

AEX toont onvoldoende kracht

