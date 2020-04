AEX: Trek je niets aan van het IMF

De Europese aandelenmarkten twijfelen of zij de opgaande beweging zullen vasthouden of wat van de winsten zullen veilig stellen.

Volgens het IMF zal de wereldeconomie dit jaar met 3% dalen, de sterkste teruggang in 100 jaar. Dat zou de wereldeconomie 9.000 miljard dollar hebben gekost als daar geen steunmaatregelen tegenover staan van 8.000 miljard dollar. Het verschil van ruim 10% zou zijn weerklank op de aandelenmarkten mogen hebben in de vorm van lagere koersen, maar dat zou de prognose tekort doen dat de wereldeconomie met 5,8% zal groeien in 2021, vooropgesteld dat de coronacrisis niet voor een tweede keer uitbreekt, wat een niet uit te sluiten risico is.

VS-president Trump kan het sentiment wel verpesten. De bijdrage aan de WHO wordt gestaakt, omdat deze organisatie China niet heeft veroordeeld voor de uitbraak van het virus. Ook SARS (2003) brak uit in China. De Spaanse Griep (1918) vindt zijn oorsprong volgens sommige wetenschappers in China, maar anderen wijzen naar het VK, Frankrijk en de VS. De vermeende keten van deze pandemieën kan een voedingsbodem zijn voor een opleving van het mercantilisme en handelsgrenzen sluiten. De retoriek van Trump zal wellicht die kant opgaan tijdens zijn verkiezingscampagne: Ik bescherm je tegen een nieuwe Chinese pandemie.

Azië

In Azië is het vandaag een kwestie van hollen of stilstaan. Nikkei -0,4% en Australië -0,6%. Shanghai +1,6% en Kospi +1,7%. Euro/dollar 1,0981. Euro/yuan 7,7467. Goud -0,2% op 1.721,90. Brent +1,3% op 29,98 dollar. Duitse Bunds -0,04 op min 0,38%. US Bonds onveranderd 0,75%.

AEX

De trend voor de AEX (507,74) vertoont een stijging, maar de stijging van de SAR boven het voortschrijdend gemiddelde zal door anderen als een gevaar worden gezien. Negatief is eveneens de daling van het prijsmomentum. Vooralsnog kan een eventuele kleine correctie worden gezien als een aanloop voor een stijging naar de 550.

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

