AEX trekt zich weinig aan van problemen Chinees vastgoed

Beleggers trekken zich weinig aan van de financiële problemen in de Chinese vastgoedsector. Azië was lager, maar de AEX weet het verlies te beperken tot 0,2% op 757,58.

Volgens JPMorgan is de Chinese projectontwikkelaar Country Garden niet in staat om haar schulden te betalen. Het heeft de verwachting opgeschroefd dat Chinese vastgoedbedrijven 10% van hun schuld niet zullen aflossen, waarbij eerder werd uitgegaan van 1%. Die 10% is in lijn met wat wereldwijd wordt verwacht qua defaults in de vastgoedsector. Het is wellicht een opsteker dat de economische verwachtingen van de Chinese regering voor het tweede halfjaar positiever zijn dan de marktverwachtingen.

Amerikaanse futures staan iets in de plus na de scherpe dalingen gisteren. Azië duidelijk lager, maar de Europese belegger kijkt meer naar de VS dan naar het Oosten. Nikkei -1,4%, Shanghai -0,8%, CSI 300 -0,7%, Indonesië -0,7% en Hong Kong -1,6%. Euro/dollar 1,0920. Brent onveranderd 85,01 dollar.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18822 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht