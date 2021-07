AEX twijfelt

De Europese aandelenmarkten zullen vandaag een mooie herstelbeweging laten zien na de zware verliezen van gisteren. De AEX daalde met 2,1% en de DAX met 2,6%.

De Aziatische aandelenmarkten staan onder druk na de sterkste koersval van Wall Street (Dow -2,1%) sinds oktober. Nikkei -0,6%, Shanghai -0,5%, Sensex -1,1%, Hong Kong -0,3% en Australië -0,1%. In de premarket moesten de Europese indices hun winsten (tot 0,6%) weer inleveren. Hopelijk zal ECB-president Lagarde morgen enkele stuttende uitspraken doen.

Technisch herstel

Er zal vooral sprake zijn van een technisch herstel. De stijgingen in de premarket zijn onvoldoende om van een omslag te spreken. De Japanse CPI is +0,2% in juni na -0,1% een maand eerder. Geopolitieke spanningen houden aan. De Navo-lidstaten EU, Japan, Nieuw-Zeeland en Australië hebben zich achter VS-president Biden geschaard door China verantwoordelijk te stellen voor de cyberaanvallen van de mailservers van Microsoft in maart. Dat blijkt te zijn gedaan met software van het Israëlische bedrijf Candiru.

De olieprijs daalde gisteren me 8%. Brent is vandaag 0,3% in herstel op 68,80 dollar. De scherpe correctie van de olieprijs is positief voor de inflatieconsensus. Duitse Bunds is -0,04 op min 0,3920%. US Bonds +0,01 op 1,2136%. Euro/dollar 1,1796. Euro/yuan 7,6544. Bitcoin -0,7% op 30.618 dollar.

Top-5 AEX-aandelen met de meeste charttechnische potentie: Unibail-Rodamco, JET, ING, Signify en RD Shell. De AEX (721,09) is gisteren met een verlies van 15,43 punten razendsnel gedaald naar de ondergrens van de bandbreedte.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

