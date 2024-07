AEX: Van inflatie naar cijfers

Aandelenmarkten hebben momenteel een extra oog voor kwartaalcijfers. Inflatie weegt even minder zwaar.

Volker Schmidt: Portfolio Manager bij Ethenea: “Net als de meerderheid van de beleggers verwachten we geen renteverhoging tijdens de komende ECB-vergadering. Aangezien er in augustus geen vergadering van de ECB is, zou de tweede renteverlaging tijdens de vergadering in september kunnen worden besloten. Dit is echter niet zeker; met name een verslechtering van de inflatieverwachting zou een renteverlaging in de weg kunnen staan. Zorgt de “Swift-inflatie”, genoemd naar de Amerikaanse zangeres, ook voor problemen in Europa? Ook Christine Lagarde bevestigt dat grote gebeurtenissen deze zomer de inflatie aanwakkeren. Hoe dan ook, de bijgewerkte economische vooruitzichten van de ECB zullen in september opnieuw worden gepresenteerd samen met het rentebesluit. Dan zullen we zien of de ECB ook op langere termijn belang hecht aan dit effect.”

Inflatie en inflatieverwachting van TradingEconomics

Markten

Amerikaanse futures staan tot 0,7% lager voor de Nasdaq. Europa wordt mee omlaag gezogen. DAX -0,2%. De AEX verlies ruim 1% mede door de koersdaling van ASML van 5,9% en ASMI met 4,1%. Azië lager. Nikkei -0,8%, Shanghai -0,5%, maar Hong Kong +0,2%. Euro/dollar 1,0900. Brent onveranderd 83,67 dollar.

