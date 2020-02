AEX vandaag hoger

De Europese aandelenmarkten zullen hoger openen. In de premarket staan de indices op een winst van 0,3%.

Deze week staat in het teken van het coronavirus, de kwartaalcijfers en monetaire stappen die centrale banken zetten. Cijfers deze week van o.m. AF-KLM, Alfen, ASR, Besi, Fagron, Heijmans en Galapagos.

In Azië staat de Nikkei onder druk met een verlies van 0,87%. In Q4 kromp de economie met 1,6% na een verwaarloosbare stijging van 0,1% in Q3. Nog zo’n kwartaal en Japan zit in een recessie. De rest van Azië is verdeeld: Shanghai +1,3%, Kospi -0,1% en Hong Kong +0,5%.

Euro/dollar 1,0838. Euro/yuan 7,5628. Goud -0,09% op 1.586. Brent -0,28% op 57,17 dollar. Duitse Bunds -0,01 op min 0,40%. US Bonds onveranderd op 1,59%.

De AEX (629,23) hoog in de bandbreedte, maar de jacht op een aanval op de 700 is al ingezet.

