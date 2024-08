AEX: verkoopkandidaten zijn Shell, ABN Amro en ASML

Het vertrouwen van beleggers is in augustus flink afgenomen. Dat blijkt uit de maandelijkse beleggerspeiling van Saxo.

Het vertrouwen van beleggers in de financiële markten daalde van 3,6 begin juni naar 1,4 begin augustus op een schaal van -15 tot 15. In mei was dat nog 3,0. Het sentiment rond de AEX is ook verslechterd. Beleggers verwachten gemiddeld een groei van 0,4% in de komende maand. Dat was twee maanden geleden nog 1,1%. De vooruitzichten voor de S&P 500 laten ook een negatief beeld zien: van 1,1% groeiverwachting in juni naar 0,6% in augustus.

“Zwakkere macrocijfers in de VS en een onverwachte renteverhoging hebben het sentiment ondermijnd. Er is plotseling angst voor een recessie in de VS”, zegt beleggerstrainer Hans Oudshoorn van Saxo. “De onrust onder beleggers is terug te zien in de zogeheten angstbarometer, de VIX-index. Die wordt gebruikt om het niveau van risico, angst of stress in de markt te meten bij het nemen van beleggingsbeslissingen, en geeft de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse aandelenmarkt over de komende dertig dagen weer. Deze index is maandag scherp omhoog geschoten. Na de fikse dalingen op vrijdag en maandag lieten de beurzen daarna weer herstel zien, maar de nervositeit onder beleggers bleef.”

Bij de populairste Nederlandse hoofdfondsen staat ASML nog steeds op de eerste plek, maar het vertrouwen neemt wel af. Het fonds ging omlaag van 32,8% naar 23,9%. Shell (14,1%) noteert de tweede positie. ING (8,7%) staat nu op de derde plek. De voorkeur voor Informatietechnologie nam weer wat af (van 54,5% naar 50,0%). De sector werd gevolgd door de financiële sector (31,9%) en de energiesector (30,9%). Daarna volgt de grondstoffensector (24,5%). De gezondheidszorg en industriële sector scoren even hoog (16,0%).

Shell is nu het AEX-aandeel dat het meest als verkoopkandidaat wordt genoemd (12,9%). Op de tweede plaats staan gebroederlijk ABN Amro en ASML (8,1%). Het vertrouwen in Philips is duidelijk toegenomen, na de publicatie van goede halfjaarcijfers (van 19,6% naar 6,5%). Het bekleedt nu, samen met Adyen, Ahold, KPN en ING, de derde plaats. De voorgaande maanden stond Philips op het verkooplijstje steevast bovenaan.

De markten staan in het teken van een afnemende vrees voor een recessie in de VS. Amerikaanse futures mespuntje hoger. Europa tot 0,3% hoger voor o.m. de AEX. Nikkei +0,7%. Shanghai onveranderd en Hong Kong +1,4%. Euro/dollar 1,0926. Brent onveranderd 79,17 dollar. Bitcoin blijft hangen boven de 61.000 dollar na daling van 1,4%.

