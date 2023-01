AEX verlaat zijwaartse beweging

De AEX heeft een duidelijke stap gezet door de zijwaartse beweging van een jaar te verlaten.

Op 748,35 is de AEX boven de toppen gekomen die sinds begin vorig jaar niet konden worden doorbroken. Dat is positief.

De AEX wordt voor vandaag gesteund door een 0,40% hogere prijs voor Brent op 84,81 dollar (is positief signaal voor de economie, maar slecht voor de inflatie) en redelijk stabiele rentemarkten. Wel zouden sommige beleggers bevreesd kunnen zijn voor de ontwikkeling van de Chinese economie, die in Q4 met 2,9% steeg tegen +3,9% in Q3 en een marktverwachting van +1,8%. De groei voor heel 2022 is uitgekomen op 3,0% tegen een doelstelling van de overheid van 5,5%.

De aandelenmarkten in Azië zijn iets lager, net als de Amerikaanse futures. Shanghai -0,3% en Hong Kong -1,1%. Japan is vandaag opnieuw tegendraads met een stijging van 1,3%. Een technisch herstel en een bijeenkomst van de Bank of Japan heeft geleid tot speculatieve aankopen.

