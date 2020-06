AEX verliest wat opwaartse kracht

Beleggers zijn niet gevoelig voor de uitspraak van Fed-president Powell dat de onzekerheid over de economie blijft bestaan zo lang er nog geen goede medicijnen zijn om het coronavirus te bestrijden.

Het is positief dat de Chinese economie zich positief ontwikkeld gezien de stijging van de PMI-industrie tot 50,9 in juni van 50,6 in mei. Daar staat de verontrustende uitspraak tegenover van Dr. Anne Schuchat, onderdirecteur Centers for Disease Control and Prevention, dat de VS de ontwikkeling van het aantal coronavirus niet onder controle heeft. “Dit is nog maar het begin”, zegt ze als reactie op het hoge aantal nieuwe patiënten. “Het ergst moet nog komen”, zegt de WHO. De cijfers: van de 10,2 miljoen patiënten wereldwijd zijn 0,5 miljoen overleden; van de 2,5 miljoen Amerikaanse patiënten zijn bijna 126.000 overleden.

Europa zal vandaag moeizaam hoger openen met een winsten van rond de 0,2%. De AEX 5601,16 verliest iets aan opwaartse kracht gezien de druk op de bovengrens van de bandbreedte. Azië kent enkele uitschieters. Nikkei en Australië tot 1,5% hoger. Shanghai slechts +0,4% en Hong Kong +0,8%. Goud -0,1% op 1.770,80. Brent -0,1% op 41,40 dollar. Duitse Bunds -0,03 op min 0,51%. US Bonds onveranderd op 0,63%.

