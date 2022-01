AEX-verloop heeft veel weg van februari vorig jaar

De Europese aandelenmarkten beginnen met goede voornemens door het nieuwe beursjaar met hogere koersen te beginnen.

De Amerikaanse markten zetten de toon met een winst van 0,5%. De publicatie van de Fed-notulen worden later deze week gepubliceerd. Een indicatie voor een renteverhoging zal bepalend zijn voor de reactie van de markten. Het rendement op 10-jarige staatsleningen zal volgens het model van Trading Economics in de VS stijgen van 1,5% naar 1,7% in Q4 van 2022; dat op Duitse Bunds gaat van min 0,2% naar plus 0,1%. Daar past ook de prognose bij van een daling van de euro/dollar van 1,13 naar 1,11.

In Azië zijn Japan, Australië en China gesloten. Hong Kong is -0,8%. In het Evergrande mocht niet worden gehandeld. Er is geen reden opgegeven. Euro/dollar 1,1341. Bitcoin -0,7% op 46.999 dollar. Brent +0,7% op 78,32 dollar. Goud +0,1% op 1.830.

AEX-verloop heeft veel weg van februari vorig jaar

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16883 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht