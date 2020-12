AEX: Verslechtering trend

De AEX blijft pogingen ondernemen om het jaar met een bescheiden winst af te sluiten. Let op de trend in het voortschrijdend gemiddelde. Die verliest kracht en kan omslaan in een daling.

Wordt 2021 een jaar van belofte of nog een jaar van pijn? De economen van BNY Mellon zien een aantal beren stieren. Als eerste risico zien ze de politieke situatie in de Verenigde Staten. Het is nog steeds geen uitgemaakte zaak of de pendule de kant van de Democraten uitslaat of dat de Republikeinen een blokkerende stem krijgen, bijvoorbeeld ten aanzien van grote investeringen in infrastructuur. Een tweede risico is dat de overheidssteun om de economie door de pandemie te slepen ‘te weinig, te laat’ zal blijken. Het conflict tussen China en de VS kan uitmonden in verschillende invloedsferen en pogingen supply chains zo veel mogelijk binnen de eigen grenzen te houden. De vaccinatieprogramma’s kunnen vertraging oplopen. Dit kan slecht vallen op de beurzen. Ook kunnen nieuwe beleggingskansen ontstaan, aangespoord door de lagere dollar. Een mogelijkheid is het aanbreken van een nieuwe ‘Roaring Twenties’ sfeer, waarin opgepot geld naar de markt stroomt.

Amerikaanse futures wijzen op een afwachtend begin van de beursdag. Nikkei en Shanghai +0,2%, Kospi +0,4%, Hang Seng +0,9% en Australië +1,0%.

Euro/dollar 1,2169. Pond/dollar 1,3441. Euro/yuan 7,9314. Goud +0,2% op 1.857,55. Brent -0,3% op 50,62 dollar.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15586 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht